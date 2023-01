“Su renuncia no fue un acto de cobardía”: monseñor Ortiz sobre Benedicto XVI

Tras la muerte del papa emérito Benedicto XVI , una fila interminable de fieles atraviesa la basílica de San Pedro para despedir sus restos en medio de un silencio lleno de reverencia. Monseñor Octavio Ruiz habló en Mañanas Blu sobre su cercanía con el fallecido pontífice emérito, cómo lo recuerda y el legado del alemán.

“Debemos recordarlo como un hombre que quiso señalar la fidelidad a la Iglesia , la profundización en el evangelio, quiso hacernos conocer la figura de Jesús de una manera sencilla con gran profundidad y que todas las personas pudieran comprenderlo…un hombre de una sencillez, de una cercanía con la gente a pesar de ser un poco tímido y de no gustarle las grandes manifestaciones públicas”, señaló.

Además, contó que se sintió muy privilegiado de haber conocido al cardenal Ratzinger en 1984 cuando llegó a Colombia a un encuentro y solicitaron los servicios de un sacerdote.

“Tuve la posibilidad de trabajar con él en esos días y después me solicitó si podía ir a Roma para hacer parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y estuve durante 11 años, puedo decir que fue un hombre respetuoso”, señaló.

El religioso colombiano habló de las ideas sumo sacerdote y de cómo buscó revolucionar la Iglesia católica con sus decisiones y el legado que quiso dejar con su papado.

“El problema que había era una cierta ambigüedad con ideas marxistas que venían a tergiversar la teoría de la liberación. Se hizo una verdadera investigación acerca de esa teoría…No había que volcarse a los pobres con cierto asistencialismos, sino a una vocación de fe, con un testimonio de la fe cristiana. Hay que tener en cuenta que era un hombre de una profunda autenticidad. Nunca aspiró al papado, ya había superado los 75 años cuando fue elegido, lo que aspiraba era continuar su papel como teólogo”, indicó.

El monseñor habló de las causas del paso al costado en la Iglesia católica, decisión única en la historia de la institución y, sobre su posición frente a varios temas religiosos.

“Cuando fue elegido consideraba que era una llamada del señor. Y cuando renuncia, sentía que no tenía las fuerzas suficientes para asumir todas las problemáticas que se habían generado desde diferentes campos. Él, siendo consciente de que sus fuerzas no le daban para afrontar eso, quería que viniera alguien a continuar lo que había iniciado, en temas como las finanzas del Vaticano y la pederastia, en el que siempre creyó que había que actuar con firmeza…Él era un hombre de una espiritualidad muy profunda. Su renuncia no fue un acto de cobardía, quería servir a la Iglesia de otra manera, mucho más discreta”, contó.

También habló de la posible salida del actual pontífice, el papa Francisco, quien ha manifestado en varias ocasiones que sus problemas de salud le han impedido llevar a cabo sus actividades de la mejor forma.

“Cuando se renuncia al papado, el cargo no se pierde, sino su jurisdicción. Es muy probable que el papa Benedicto haya abierto las puertas a esa posibilidad, de renunciar al papado. Habrá que ver que Francisco tiene las fuerzas para continuar, porque cuando se elige es hasta la muerte”, enfatizó.

Finalmente, el monseñor Ortiz se refirió a cómo será el funeral del papa emérito fallecido y contó los detalles de qué personajes diplomáticos van a despedir a Joseph Ratzinger.

“El papa Benedicto pidió que fuera un funeral muy sencillo, no va a haber representaciones oficiales de todas las naciones, solo de Italia y Alemania…La Plaza de San Pedro estará muy colmada, y seguro de muchas naciones querrán expresar su recuerdo por todo lo que hizo Benedicto por la Iglesia”, indicó.

Escuche la entrevista completa: