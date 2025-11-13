Tragedia en pleno jardín: niño de dos años murió tras quedar enganchado en una rama

Una tragedia sacudió a la comunidad de Soci, en Casentino (Italia), la mañana del 12 de noviembre, cuando un niño de apenas dos años murió asfixiado después de que el cordón de su sudadera se enganchara en una rama mientras jugaba en el jardín de la guardería Ambarabà Ciccì Cocò.

El pequeño, identificado como Leonardo Ricci, se encontraba corriendo junto a otros niños cuando ocurrió el accidente. Según los primeros reportes, el cordón se enredó en una rama y se tensó alrededor de su cuello, provocándole la asfixia. Los cuidadores notaron rápidamente la situación y uno de ellos corrió a auxiliar al niño mientras otro llamaba al número de emergencias.

Pese a los esfuerzos del personal y de los equipos médicos, el menor no logró sobrevivir. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de una hora, pero el helicóptero de rescate ni siquiera alcanzó a aterrizar: ya era demasiado tarde.

La Fiscalía de Arezzo abrió una investigación por homicidio involuntario para esclarecer los hechos y determinar si hubo fallas en la supervisión o si se trató de un accidente imprevisible. La fiscal Giulia Maggiore ordenó el secuestro de las instalaciones del jardín, donde se desarrollaron los hechos, mientras se realizan las pericias.



La maestra que intentó socorrer primero al pequeño sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser trasladada al hospital de Bibbiena, donde recibió oxígeno y atención médica.

La tragedia conmocionó a la comunidad. El alcalde Filippo Vagnoli declaró luto ciudadano y expresó su consternación en redes sociales: “Consternados por una tragedia que nos deja sin palabras. Solo respeto, silencio y profundo pésame”, escribió.

La cooperativa social Koinè, encargada de la gestión del jardín infantil, también lamentó el suceso: “No existen palabras que puedan aliviar el dolor punzante de los padres”, manifestaron.

Los padres de Leonardo, Alessandro y Caterina, permanecen en estado de shock junto a su familia, mientras vecinos y allegados han dejado flores, peluches y mensajes frente a la guardería.

El párroco de Soci, Don José, convocó para la noche una oración comunitaria y una procesión con antorchas en memoria del pequeño. La guardería, con 25 años de funcionamiento, permanecerá cerrada al menos hasta la próxima semana mientras avanza la investigación. En todo el municipio de Bibbiena las banderas ondean a media asta en señal de duelo.