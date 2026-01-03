Trump aseguró que vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que está dispuesta a cooperar con EEUU

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó el sábado Donald Trump.

"Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.

Durante su intervención desde Mar-a-Lago, Trump aseguró que, tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, su administración asumirá de manera temporal el control del país sudamericano. Según explicó, el proceso será liderado por su equipo de seguridad nacional, presente en la comparecencia pública, entre ellos Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

El mandatario estadounidense afirmó que “por un período de tiempo” serán las autoridades de Washington quienes gobiernen Venezuela, mientras se encamina una transición política. Trump sostuvo que este grupo trabajará de la mano con el pueblo venezolano, pero recalcó que su presencia se mantendrá hasta garantizar el fin definitivo del chavismo y la instalación de lo que calificó como una “transición apropiada”.



Trump durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago Foto: AFP

En su discurso, Trump evitó precisar quién asumirá formalmente el poder en Caracas y dejó abierta la posibilidad de que Delcy Rodríguez quede al frente del Ejecutivo. “Nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente que fue elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta, y supongo que ahora es la presidenta”, señaló, sin mencionar a la líder opositora María Corina Machado como eventual interlocutora.

Finalmente, Trump reiteró que Rubio mantiene un canal directo con Rodríguez y volvió a insistir en que la vicepresidenta venezolana está dispuesta a colaborar con Estados Unidos. “Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto”, afirmó el mandatario, quien prometió una profunda transformación del país y aseguró que su objetivo es “hacer Venezuela grande de nuevo” mediante un proceso que, dijo, marcará un punto de quiebre en la historia reciente de la nación.