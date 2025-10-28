En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Alias 'El Viejo'
José María Acevedo
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump defiende los ataques a embarcaciones en el Caribe: "No estaban pescando"

Trump defiende los ataques a embarcaciones en el Caribe: "No estaban pescando"

El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para "matar a 25.000 estadounidenses" de sobredosis.

Presidente Donald Trump.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió durante un discurso a tropas estadounidenses en Japón, los ataques que su país ha llevado a cabo contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico supuestamente cargadas de drogas.

"Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo", declaró a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka.

El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para "matar a 25.000 estadounidenses" de sobredosis.

Narcolancha.png
Narcolancha en el Caribe
Foto: Captura de pantalla

"Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", apuntó Trump, quien también aseguró que va a detener la entrada de drogas "por tierra".

Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha destruido una decena de lanchas y embarcaciones semisumergibles en el Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, causando la muerte de varias personas.

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro.
Foto: AFP

Estas acciones han incrementado la tensión con ambos países y han suscitado denuncias de que Washington está realizando ejecuciones extrajudiciales.

El Pentágono anunció además el pasado viernes el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, con el objetivo de reforzar el operativo militar iniciado en agosto en la región.

Publicidad

Trump ha insinuado que las fuerzas estadounidenses podrían llevar a cabo próximamente ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano, bajo la acusación de que el Gobierno de Nicolás Maduro encabeza el llamado Cártel de los Soles, algo que Caracas niega rotundamente.

Recientemente, Estados Unidos también sancionó al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su familia, a quienes acusa de mantener vínculos con el narcotráfico. El mandatario colombiano, por su parte, ha defendido la política antidrogas de su Gobierno.

También le puede interesar:

  1. Narcolancha.png
    Narcolancha en el Caribe
    Foto: Captura de pantalla
    Mundo

    Nuevo bombardeo a 'narcolancha' en el Caribe deja seis muertos; ya van diez ataques

  2. Banderas de Colombia y Estados Unidos
    Banderas de Colombia y Estados Unidos
    Fotos: AFP
    Mundo

    Ministerio de Relaciones rechaza ataque de EE.UU. a 'narcolancha' frente al Pacífico

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribe

Donald Trump

Narcotráfico

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad