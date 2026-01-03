En vivo
Trump dice que retendrá toda la autoridad hasta que se "satisfagan sus exigencias"

Trump dice que retendrá toda la autoridad hasta que se “satisfagan sus exigencias”

El expresidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá su control y presencia en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, hasta que se concrete una transición que, según dijo, garantice seguridad, justicia y estabilidad para el país.

