Trump exige a Israel que dejar de bombardear Gaza para negociar liberación de rehenes de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para poder negociar con Hamás la salida de los rehenes.

Trump escribió este mensaje en su red Truth Social después de que el grupo islamista palestino aceptara liberar los rehenes como parte del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso", expresó Trump.

"Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", agregó.



Ciudad de Gaza. Foto: AFP

En la misma plataforma, el mandatario publicó el comunicado de Hamás en la que el grupo aceptó su propuesta. Trump ha grabado además un mensaje en vídeo sobre las negociaciones con Hamás que será difundido en las próximas horas, informó la Casa Blanca.

Hamás anunció este viernes en un comunicado que ha decidido liberar a todos los rehenes bajo los términos de Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo.

Publicidad

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar el plan y advirtió que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra los islamistas.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.