Trump publica su primer TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: "Me deben una"

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación en EE. UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

Trump prolonga 75 días el plazo para la venta de TikTok_AFP.jpg
Trump prolonga 75 días el plazo para venta de TikTok
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los más jóvenes este lunes en un su primer video publicado en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca: "Me deben una".

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", dijo Trump en el video en el que aparece sentado en la mesa de su oficina presidencial.

El video roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con 147.000 me gusta y 6.000 comentarios y ha sido compartido más de 7.000 veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Hace unos días, el republicano firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la plataforma en EE.UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

China USA tiktokk.png
China cedería a EE.UU control total sobre TikTok
Creado con IA Grok

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

Publicidad

En un intento de celebrar esta nueva versión, la Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de videos.

