Helicóptero de Petro
Canciller Villavicencio
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Trump retira arancel del 40 % a algunos productos de Brasil tras negociar con Lula

Trump retira arancel del 40 % a algunos productos de Brasil tras negociar con Lula

La nueva orden ejecutiva, firmada por Trump, retira aranceles a ciertos bienes que fueron importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre.

Trump anuncia un arancel del 50 % a Brasil _AFP.jpg
Trump anuncia un arancel del 50 % a Brasil
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

