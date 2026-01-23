Ucrania, Rusia y EE. UU. empiezan en Emiratos su primera reunión de paz trilateral

Los equipos negociadores de Ucrania, Rusia y EE. UU. han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto, según informó una fuente al portal de noticias ucraniano Interfax-Ucrania.

Según dijo el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana Dmitró Litvin, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, una parte del equipo negociador ucraniano ya ha llegado a Abu Dabi mientras que otros emisarios de Kiev estaban en camino.

Litvin afirmó sin embargo que la reunión podía empezar sin necesidad de que estuviera presente todo el equipo.

De entre los negociadores ucranianos, el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el diputado David Arajamia; el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el viceministro de Exteriores, Serguí Kislitsia, volaron a Abu Dabi directamente desde Suiza, donde asistieron al Foro Económico Mundial en Davos. Desde Kiev viajan, entre otros, el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov.



La delegación rusa está liderada por el almirante Ígor Kostiukov. También se encuentra en Abu Dabi el asesor económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

EE. UU. está representada por sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Tanto Witkoff como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han afirmado que la cuestión que queda por resolver es el reparto de la región del Donbás del este de Ucrania. Rusia ocupa la mayor parte de ese territorio, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk, y exige que Ucrania se retire de la zona que aún controla.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este viernes que las tropas ucranianas deben retirarse incondicionalmente de todo el Donbás para que pueda arreglarse el conflicto.