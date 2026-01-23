En vivo
Ucrania, Rusia y EE. UU. empiezan en Emiratos su primera reunión de paz trilateral

Según dijo el asesor de comunicación de la presidencia ucraniana Dmitró Litvin, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, una parte del equipo negociador ucraniano ya ha llegado a Abu Dabi mientras que otros emisarios de Kiev estaban en camino.

Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.
Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

