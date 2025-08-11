Un avión se estrella en el aeropuerto de Kalispell; habría colisionado con otra avioneta

Un accidente aéreo impactó hoy al Aeropuerto de la Ciudad de Kalispell, Montana, cuando una avioneta se estrelló y estalló en llamas, aunque las autoridades han confirmado una noticia tranquilizadora: no se han reportado víctimas mortales como resultado del incidente. La policía de Kalispell compartió esta crucial actualización a través de sus redes sociales.

El suceso, que activó de inmediato los protocolos de emergencia, ocurrió después de que la aeronave experimentara un problema en la pista. Tras este inconveniente, la avioneta se desvió de su trayectoria y colisionó con otra aeronave que se encontraba en la calle de rodaje. La fuerza del impacto desencadenó un incendio considerable, pero los equipos de rescate lograron contener el fuego exitosamente.

La llamada de auxilio se recibió a las 2:08 p.m., desencadenando una respuesta coordinada por parte de múltiples agencias. En la escena se encuentran operando el Departamento de Policía de Kalispell, la Oficina del Sheriff del Condado de Flathead y el personal local de bomberos. El Sheriff del Condado de Flathead, Brian Heino, confirmó la presencia de estos equipos a NBC Montana.

Plane crashes at Kalispell City Airport, bursts into flames



Emergency crews are responding to a small plane crash at Kalispell City Airport in Montana. Reports say the aircraft experienced a problem on the runway before veering off and colliding with another small plane on the… pic.twitter.com/58RHlqVW5M — News is Dead (@newsisdead) August 11, 2025

Pese a la confirmación de la ausencia de fallecidos, varios detalles clave del accidente aún permanecen sin aclarar. No se ha podido confirmar el número de pasajeros a bordo de la avioneta siniestrada, ni el alcance exacto de las lesiones que pudieran haber sufrido los implicados. Asimismo, la hora exacta en que ocurrió el incidente y el tipo específico de avión involucrado no han sido revelados al público hasta el momento.

Las autoridades han señalado que se proporcionarán actualizaciones a medida que la investigación avance y se disponga de nueva información. La comunidad y los medios locales están a la espera de más detalles sobre este suceso que, afortunadamente, no ha cobrado vidas.