“Venezuela vive como si Pablo Escobar se hubiera apoderado del Estado colombiano": Leopoldo López

La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo "el crimen de persecución por razones políticas".

Destacó que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que "la única esperanza de justicia para las víctimas" recae en definitiva en la comunidad internacional.

En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.

El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta "nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024" y establece que la persecución política "ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades".



En diálogo con Mañanas Blu, el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien estuvo más de tres años preso hasta su escape del régimen de Nicolás Maduro, se presentó en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para comentar la situación actual del país y la presentación de un nuevo informe de determinación de hechos. En el marco de la presentación del informe, López enfatizó que el diagnóstico del problema en Venezuela ha evolucionado, trascendiendo las etiquetas de autocracia y economía colapsada por corrupción, para centrarse en el problema fundamental del crimen organizado y su vinculación directa con el narco.

Leopoldo López Foto: AFP

El activista político subrayó que es crucial comprender la verdadera naturaleza del gobierno de Nicolás Maduro. Para Leopoldo López, el régimen es inherentemente criminal, utilizando una analogía impactante para describir la magnitud de la cooptación estatal.

El líder venezolano caracterizó al régimen como una organización que ha logrado apoderarse de la estructura gubernamental: "Y nuevamente creo que es importante que ya hoy en día se entienda que el problema de Venezuela es un problema de crimen organizado que ha costado al Estado. Es como si Pablo Escobar hubiese se hubiese adueñado del estado en Colombia es lo que ha ocurrido en Venezuela".

López enfatizó que Nicolás Maduro es la "cabeza de una estructura narcotraficante". Además del narcotráfico, esta estructura está vinculada a una amplia gama de delitos, incluyendo "la extracción ilegal del oro, a la corrupción masiva, al contrabando y a una cantidad de delitos que lo hacen ser una estructura eh que se expande por todo lo largo y ancho del Estado venezolano y que también vincula a sectores empresariales en nuestro país".

Nicolás Maduro // Foto: AFP

López, quien estuvo preso en la unidad militar de Ramo Verde, considera que esta acción de armar civiles y milicias es una "señal de debilidad" en un intento por "compensar o de enfrentar lo que está planteando Estados Unidos". Además, opinó que muchos militares en Venezuela, al ser venezolanos, han desertado o, de tener la oportunidad, no seguirían las instrucciones de la dictadura, algo que el régimen, según López, conoce.

Escuche aquí la entrevista: