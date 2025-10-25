En vivo
Violento ataque en concurrido billar deja cinco muertos y un herido en Ecuador

Violento ataque en concurrido billar deja cinco muertos y un herido en Ecuador

A través de redes sociales circulan los videos que muestran los momentos de pánico que vivieron las personas del sector tras la masacre. Autoridades investigan los hechos.

Violento ataque en concurrido billar deja cinco muertos y un herido en Ecuador
La masacre ocurrió en un billar de Santo Domingo.
Foto: Redes sociales
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Cinco personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en popular billar, informó este sábado la Policía.

La institución del orden señaló que presuntamente varios sujetos armados ingresaron anoche en el establecimiento de diversión en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, y tras disparar dejaron cinco fallecidos y una persona herida.

Un responsable de la institución contó que fueron tres los hombres que bajaron de una camioneta y descargaron "varios disparos" de fusil. Para la policía, se trata de "una disputa entre grupos delictivos organizados".

Estos son los videos

Octubre ha registrado varios hechos de violencia en el país, entre los más importantes figuran los ocurridos el día 12 cuando cuatro personas fueron asesinadas en una vivienda en la provincia de El Oro (fronteriza con Perú), mientras otras cinco murieron tras un ataque armado en una fiesta de 15 años en la provincia del Guayas, donde ese mismo día fueron asesinadas otras seis personas en otra fiesta.

El día 13 se encontraron ocho cadáveres maniatados y apilados en un costado de una carretera en la provincia tropical de Los Ríos.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

