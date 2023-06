“A Benedetti no se le puede creer, el mismo dice: ‘yo soy un drogadicto’”, afirma canciller Leyva

El canciller Álvaro Leyva arremetió con dureza contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien se ha visto envuelto en un creciente escándalo político que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Me parece muy gracioso, en medio de este movimiento de noticias. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es increíble, el mismo dice: soy drogadicto. A ustedes les parece una buena fuente," declaró Leyva en declaración a medios.

Duras palabras del canciller contra el exembajador Benedetti: “A Benedetti cómo se le puede creer, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse a pensar, ¿será que esa es una buena fuente? Por eso salimos y pusimos el acelerador y en tres horas se cambió. pic.twitter.com/SuHQTfPj9z — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 5, 2023

En entrevista con Semana, Benedetti reveló que, según Laura Sarabia, no lo nombraron en el Gobierno debido a sus supuestos problemas con la cocaína. El exsenador admitió tener problemas personales con esta sustancia: “Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina”. Y yo le dije: ah qué bien. La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína. Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”.

Suspenden debates de reformas por esándalo Benedetti

De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció este lunes que "se congela" la discusión de las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio del escándalo por los audios en los que Armando Benedetti.

Racero, que hace parte del Pacto Histórico, la coalición de Gobierno, aseguró a periodistas que las discusiones se detienen hasta que se pueda "reconstruir la coalición de Gobierno", que ya había perdido los apoyos del partido de la U y de los conservadores en las últimas semanas.

"Justamente (hay que) parar el trámite de discusiones tan importantes como esas que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país, que no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo para el país", añadió Racero.

El escándalo Benedetti

Recientemente, la revista Semana publicó grabaciones de Benedetti en las que este, visiblemente enfadado, amenazó a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, con revelar supuestas financiaciones ilegales a la campaña del presidente Gustavo Petro. En el audio se puede escuchar a Benedetti afirmar que, si revela dicha información, todos terminarán en prisión.

Benedetti y Sarabia, quienes hasta hace unos días eran parte del círculo íntimo del presidente, fueron apartados del Gobierno tras ser implicados en un caso de interceptaciones ilegales y conspiración.

El presidente respondió a estas acusaciones a través de Twitter: "Nadie del gabinete ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco."

Este escándalo emergió a finales de mayo, tras el robo de un maletín con miles de dólares de la residencia de Sarabia. La niñera de la exjefa de gabinete fue interrogada y sometida a un polígrafo en la sede presidencial, y posteriormente se interceptaron sus conversaciones telefónicas utilizando un informe policial falso que la vinculaba con narcotraficantes.

En medio de este tumultuoso panorama político, Benedetti y Sarabia , quienes compartían la misma niñera, se acusan mutuamente de conspiración. Este caso, aún en pleno desarrollo, deja más interrogantes que respuestas, complicando aún más el panorama político en Colombia.