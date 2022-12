Actual estudio no descarta pero sí desaconseja metro en vía de TransMilenio: IDU

Según Camargo, “lo que hay son alrededor de 47 documentos con una evaluación de 50 educadores con el BID y firmas internacionales que dieron cuenta de unas recomendaciones”.



En ese sentido, el actual director del IDU explicó que los argumentos para recomendar no hacer un metro en el mismo corredor vial de TransMilenio “es que es desaconsejable intervenir un corredor en donde está operando TransMilenio”. (Lea aquí: Ningún estudio dice que metro y TM no pueden ir juntos por Av. Caracas: Peñalosa )



Camargo dijo que desde el punto de vista de inversión, “es ineficiente destruir cosas para construir mayores capacidades”.



Dijo que no sería lógico eliminar la troncal de la Avenida Caracas, que sirve a 40.000 pasajeros por sentido/hora, para construir sobre ella un metro.



“Estoy borrando una infraestructura para poner otra”, criticó.



Finalmente, el director del Instituto de Desarrollo Urbano desmintió la versión de Peñalosa de que una modificación a los actuales estudios solo harían que se demore unos 4 meses más el inicio de las obras.



“Para terminar los diseños que tenemos hoy en día tomamos solo 18 meses, son firmas internacionales, para hacer un proyecto de estos lo recomendable es que exista una licitación para elaborar esos diseños”, agregó.

