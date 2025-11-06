En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Nación  / "Al magistrado Manuel Gaona lo mató 'Andrés Almarales', comandante del M-19": Carlos Medellín

“Al magistrado Manuel Gaona lo mató ‘Andrés Almarales’, comandante del M-19”: Carlos Medellín

Aseguró que los directamente responsables de la toma del Palacio de Justicia, sin embargo, la reacción desproporcionada de las fuerzas militares y policiales causaron el holocausto.

Toma Palacio de Justicia en Bogotá
Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19.
AFP
Por: Patricia González
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

