Alcaldesa de California denuncia amenazas por defender el páramo de Santurbán

La alcaldesa de California, Genny Gamboa, municipio ubicado en la zona de influencia del páramo de Santurbán, denunció públicamente que ha venido sufriendo amenazas y presiones políticas por defender el agua y los ecosistemas de su comunidad de una posible explotación minera a gran escala.

“Ustedes como empresa Minesa, esto es para ustedes, salgan a defender su proyecto, pero no pongan a los trabajadores, háganlo, pero no nos maltraten más como californianos, no nos dividan más, aquí estamos en una batalla campal que no nos merecemos y ya lo decíamos con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, estamos en una pugna donde nos estamos maltratando, nos estamos acabando”, explicó la alcaldesa a través de sus redes sociales.

Por su parte el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, denunció a través de su twitter las presiones de las que está siendo víctima su homóloga. Señaló que no permitirá la explotación minera en Santurbán.

Por proteger el agua, el medioambiente, la vida de los californianos y el desarrollo sostenible del territorio en Santurbán, Genny Gamboa, alcaldesa de California, municipio afectado por el proyecto megaminero, hoy está siendo víctima de presiones políticas y mediáticas (sigue) — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 22, 2020

La alcaldesa de California, Genny Gamboa, aseguró que el proyecto de megaminería de Minesa no está aportando en este momento a la sana convivencia en su municipio, por el contrario, está dividendo a la comunidad y en ese sentido rechazó las presiones que buscan desestabilizar su admnistración.

Estos son los riesgos del proyecto de oro en Santurbán 👇🏼 https://t.co/xkh9NOvCJK — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) July 23, 2020

