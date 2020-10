Alcaldía sabía que Duque no podía asistir a acto de reconciliación: comisionado de Paz

El comisionado de Paz de la Presidencia, Miguel Ceballos, habló en Mañanas BLU sobre el polémico episodio en que un colaborador de la Alcaldía de Bogotá puso un letrero con el nombre del presidente Iván Duque sobre una silla vacía en la ceremonia por el perdón y reconciliación organizada por la Alcaldía de Bogotá.

“Esperábamos que pudiésemos tener el uso de la palabra. Muchos de los comentarios que se hicieron se refirieron al presidente de la República en un acto público. No tener el Gobierno la oportunidad siquiera de hacer un comentario en un acto de reconciliación, creo que no es lo que corresponde”, indicó.

El funcionario dijo, además, que notificó de la inasistencia del presidente por un tema de agenda.

“Yo llamé a la alcaldesa el sábado en la noche, desafortunadamente no tuve respuesta de ella, pero insistí y hablé con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la ciudad, y le manifesté que el presidente por razones previas de agenda no podía asistir”, afirmó el funcionario.

Ceballos afirmó que usó la silla que estaba designada para Duque, debido a que actuaba en su representación.

“Detrás de mi espalda seguía el nombre del presidente porque yo me senté en la silla que estaba designada para él”, sostuvo.

“Comenzó el acto y vimos que acercaron otra silla nueva. Yo pensé que iba a llegar alguien más, porque en un extremo uno nunca sienta a un presidente de la República. Ya unas horas después me llamaron mis compañeros de Gobierno diciendo que había un video donde alguien había colocado otro letrero con el nombre del presidente. Me pareció algo que no correspondía”, añadió.

Escuche al comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en Mañanas BLU: