Alias 'Calarcá': "Las armas son del pueblo y no deben ser comprometidas en ningún acuerdo"

El pasado fin de semana se realizó un diálogo social para las transformaciones territoriales en Puerto Concordia, Meta. Las delegaciones del Gobierno y de los bloques de las disidencias que continúan en el proceso de paz llegaron a la zona para reunirse con las comunidades.

En este momento, en las negociaciones continúan los bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez Briceño.

Blu Radio llegó a Puerto Concordia y sostuvo un diálogo exclusivo con Alexander Díaz, conocido con el alias de 'Calarcá', quien es el jefe del bloque Jorge Suárez.

Esta estructura tiene presencia en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Meta. Empezando este diálogo, Calarcá cuestionó el acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc, pues asegura que no se tuvo en cuenta la voz de las comunidades.

Publicidad

“La paz se logra cuando haya opinión de todo el pueblo, cuando haya participación, esa es la razón de ser de las Farc y por eso estamos en armas por ese pueblo. No podemos sentirnos los patrones de ese pueblo porque así lo tomaron en los acuerdos de La Habana. Los mandos de ese entonces se creyeron los patrones de ese pueblo como que el pueblo eran allá, los obreros y los trabajadores y ellos los patrones, entonces no los vincularon”, señaló Calarcá.

Por otro lado, aseguró que en los primeros meses del proceso de paz se realizaron trabajos logísticos y de metodología, por lo que en este momento no se llevaba el ritmo esperado.

Publicidad

“El diálogo para mí no lleva el rendimiento que debería llevar. Ahorita en junio vamos a hacer el quinto ciclo de conversaciones y queremos como propuesta ejecutar el primer punto de la agenda que presentamos, o por lo menos aprobar la agenda porque el Gobierno también tiene que presentar la agenda de ellos y juntamos las dos agendas y hacemos una sola, pero como propuesta que llevamos nosotros es hacer el acuerdo de la participación del pueblo en la mesa”, aseguró el jefe del Bloque Jorge Suárez.

Por otro lado, se refirió a las divisiones que se presentaron en las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', teniendo en cuenta que algunos bloquea decidieron apartarse de las negociaciones. Esta situación se presentó después de que el presidente Gustavo Petro suspendiera el cese al fuego bilateral con este grupo en Valle, Cauca y Nariño tras el homicidio de la líder indígena Carmelina Yule. Los frentes del Cauca aseguran que los bloques que siguen negociando ya no hacen parte del grupo y que representan un 5 % de las disidencias al mando de Mordisco.

“Ponerme a dar una cifra de los combatientes que estamos en la mesa no lo miro necesario, la población que está en los territorios donde estamos nosotros saben que no es así. Sobra ponerme a dar una explicación y sería darle importancia al delirio que tienen los camaradas que están allá, es un delirio y es como un problema de inseguridad que están mostrando ellos y es un problema hasta ideológico diría yo porque las Farc no tienen dueño, el dueño de las Farc no es el camarada 'Iván', las Farc es un proyecto político que se compone de una cantidad de personas que luchan por unos cambios. Las Farc no es una finca que alguien la compró y hace lo que quiera y solamente le digo que no somos el 5 %”, explicó 'Calarcá'.

Por otro lado, el jefe de las disidencias aseguró que no están pensando en una entrega de armas y que esta posición la habrían dejado claro desde las primeras reuniones exploratorias con el excomisionado para la paz Danilo Rueda, en el Caquetá.

Publicidad

“Las armas las hemos conseguido nosotros con el pueblo y esas armas no tienen que ser comprometidas en ningún acuerdo. Yo se civil ya estoy haciendo el trabajo que me corresponde, podemos seguir muchos años haciéndolo y esperando que se cumpla lo poco que vamos pactando. Además, le concluyo: presentamos una agenda y en la agenda no va nada ni ningún punto donde se hable de entrega de armas. Los ideales nuestros es que no, no puede haber entrega de armas, ¿Por qué va a haber entrega de armas sin antes solucionar los problemas que nos llevaron a utilizarlas? Cuando se solucionen esos problemas, yo creo que ya hemos muerto, mientras estemos vivos, los que estamos ahí no. Este problema no se va a solucionar ahorita en 5, 10, 20 años. Pueden haber avances, pero no la solución”, indicó alias 'Calarcá'.

Una vez se rompió el cese al fuego bilateral en los 3 departamentos antes mencionados, el presidente Gustavo Petro dijo que alias 'Iván Mordisco' era un “traqueto”. El jefe de las disidencias respondió en ese momento al presidente asegurando que ahora le decía traqueto, pero que cuando lo apoyó en campaña no lo llamaba de esa manera. Alias 'Calarcá' también precisó a qué se refería 'Mordisco' con ese pronunciamiento.

Publicidad

“Tal vez el camarada Iván en ese momento se refería a que nosotros, después de tanta polémica y tanta guerra y tantas situaciones que se han presentado en el país a algunos campesinos que nos pedían opinión ¿Ustedes qué orientan, camaradas? ¿Por quién votamos? ¿Qué hacemos? Nosotros dijimos que, entre todo ese reguero de lagartos, mentirosos y corruptos, Petro sería el opcionado. Al llegar Petro al poder, alguna cosa tendría que cambiar. No vamos a decir que va a hacer los cambios, como dice él mismo, pero, pues sí algo se tiene que ver. Pero eso de que nosotros hayamos hecho un trato con el presidente es una mentira”, aseguró.

En las últimas semanas, desde el Gobierno han planteado el debate sobre la creación de un tribunal de cierre del conflicto, el mismo presidente Gustavo Petro ha asegurado que con tantos sistemas diferentes, como JEP y Justicia y Paz, se ha fragmentado la verdad. Sin embargo, al preguntarle a alias 'Calarcá' sobre la posibilidad de comparecer a un eventual tribunal de cierre, asegura que no han contemplado esa posibilidad.

“Hasta ahora no hemos pensado en eso. No queremos pensar que si seguimos en armas es porque no estuvimos de acuerdo con el proceso que hubo y si no estuvimos de acuerdo con ese proceso, pues mucho menos someternos a la JEP o a ese tribunal de cierre. Para mí es indigno que me lleven a pagar una condena por el hecho de ser revolucionario, si es un derecho. La rebeldía es un derecho de los pueblos. Si estamos hablando de una paz con justicia social, pues comienza por ahí, nosotros no hemos hecho injusticia, hemos hecho justicia. Si nosotros ajusticiamos a un paramilitar, una persona contraria a los modales que debe tener un ciudadano como tal es haciendo justicia, porque en Colombia eso ya no existe. Que vengan a decir que aplicar justicia es llevarnos a un tribunal y a condenarnos por el hecho de que fuimos guerrilleros, pues por ahí comienza a romperse el cuento de la paz”, aseguró alias 'Calarcá'.

Por último, señaló que no cree que el presidente Gustavo Petro logre una paz total, pues dice que aunque el mandatario tiene voluntad, es complicado por las condiciones en las que se encuentra el país.

Publicidad

“No es fácil que el presidente lo logre, porque este país está culturizado en guerra. Los mismos mandatarios han puesto al pueblo a pensar así. Y esto ya es una cultura, prácticamente entonces eso que se diga que el presidente va a hacer la paz total, pues ahorita no, de pronto haga unas bases”, señaló Calarcá.

Le puede interesar: