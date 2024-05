“Deben dejar el narcotráfico”: Gobierno sobre mantener diálogos con 'Iván Mordisco'

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que en el consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro reiteró que no se pactará un cese al fuego con el Estado Mayor Central, pero que además, se cierra la puerta a la posibilidad de diálogo con las disidencias de 'Iván Mordisco' en el suroccidente del país hasta que esta organización no se desvincule del narcotráfico.

"El presidente Gustavo Petro afirmó que no puede pactarse un nuevo cese con el EMC y que inclusive cualquier conversación con esta organización no puede adelantarse si no es con la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas", dijo el ministro.

Velásquez explicó que los diálogos con los grupos de disidentes a cargo de alias 'Calarcá' seguirán en la mesa de negociaciones y bajo el cese al fuego acordado.

El jefe de la cartera aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía adelanta una ofensiva en contra de los cabecillas de esta organización criminal a través de la operación Cauca, que ya permitió la captura de 300 personas.

El presidente Gustavo Petro llegó a Popayán para enfrentar la crítica situación de orden público en el departamento por cuenta de los recientes ataques de las disidencias en Morales, municipio en el que dos policías resultaron muertos por el ataque a una estación.