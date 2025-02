Alias ‘HH’ renuncia a la gestoría de paz designada por el Gobierno Petro

Hebert Veloza, conocido como alias 'HH' fue un jefe paramilitar que comandó el Bloque Bananero, con presencia en el Urabá. Veloza fue uno de los 18 excomandantes de las Autodefensas a los que el presidente Gustavo Petro designó como gestores de paz.

En las últimas horas, alias 'HH' le envió una carta al Comisionado de Paz, Otty Patiño, en la que renuncia a la gestoría, asegurando que lo que le piden realizar él ya lo viene haciendo hace muchos años.

“La gestoría de paz, pediría de mi hacer exactamente lo que he venido haciendo por muchos años, sin que esta figura aporte nada nuevo en mi compromiso con la paz del país; toda vez que no tengo vínculo, contacto o ascendencia con estructuras ilegales actuales, por lo que respetuosamente renuncio a la designación que me hiciera el Gobierno nacional. Seguiré desde mis posibilidades y capacidades apoyando la paz, ello es un compromiso y un propósito de vida, por favor transmítale mis agradecimientos al señor presidente”, señaló alias ‘HH’ en la carta.

El presidente Gustavo Petro designó a estos 18 exjefes paramilitares como gestores de paz tras asegurar que el proceso que realizaron los Autodefensas con el Gobierno Uribe no concluyó, pues dice que aún no se conoce toda la verdad y que las víctimas no han sido reparadas.

“Mi sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, ha permitido mi aporte con la paz del país, aceptando mis responsabilidades, cumpliéndole a las victimas con la verdad, colaborando activamente con la búsqueda de desaparecidos, estableciendo la responsabilidad de terceros, reparando e indemnizando y sobre todo no repitiendo esos actos y lo seguiré haciendo hasta que sea necesario”, agrega en la carta 'HH'.