Almirante Cubides se despide de las FFMM: me retiro con la satisfacción del deber cumplido

Almirante Cubides se despide de las FFMM: me retiro con la satisfacción del deber cumplido

El almirante Francisco Cubides entregó el mando de las FF.MM. con un mensaje de gratitud, balance positivo y respaldo a la nueva cúpula militar.

