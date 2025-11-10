Armero, 40 años después: Tolima y la Nación se unen en conmemoración por la memoria y la vida

En el corazón del Tolima, las ruinas de Armero vuelven a ser el epicentro de la memoria y la reflexión nacional. A pocos días de cumplirse 40 años de la tragedia que cobró la vida de más de 25.000 personas, distintas entidades del orden nacional, departamental y municipal avanzan en la construcción de una agenda conmemorativa que busca rendir homenaje a las víctimas y fortalecer la memoria colectiva del país.

En un ejercicio de articulación institucional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) , la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Armero Guayabal, trabajan de manera conjunta para diseñar una programación que combine memoria, cultura y dignificación

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas ha dispuesto a las secretarías de Ambiente y Gestión del Riesgo y de Cultura y Turismo del Tolima para liderar, junto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes , un trabajo coordinado que refleje la dimensión histórica, emocional y humana de este suceso que marcó la historia de Colombia y del mundo.

“Desde la Gobernación del Tolima seguimos articulando esfuerzos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Agradecemos al doctor Carlos Carrillo y a todo su equipo por el compromiso con nuestro departamento”, expresó Ericka Lozano , secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.



Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo del departamento, Alexander Castro, resaltó la importancia de que la memoria de Armero también se exprese desde lo cultural:

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Cultura y la comunidad para que esta conmemoración sea un encuentro con la historia, la resiliencia y la identidad de los armeritas”.

Desde el Gobierno nacional, Sebastián Azuero, asesor del director de la UNGRD, destacó el valor de este trabajo conjunto:

“Esta es una demostración de que el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima y la alcaldía de Armero pueden trabajar de la mano para conmemorar una fecha que pertenece a toda la Nación”.

A su vez, Gustavo Arciniegas , asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, subrayó que el propósito central de la conmemoración es escuchar y reconocer las voces de quienes sobrevivieron y de las familias que aún guardan memoria: “Queremos hacer una conmemoración a la medida de la dignificación y de la memoria de todas las personas que vivieron la tragedia”.

Desde el territorio, el arquitecto Orlando Sepúlveda Chávez , salvaguardia del patrimonio cultural de Armero Guayabal, expresó la gratitud de la comunidad ante el acompañamiento institucional:

“De parte de los armeritas y de la Administración Municipal, nuestra inmensa gratitud por este esfuerzo interinstitucional. Armero es una historia que debe dejar bases históricas, patrimoniales y turísticas para las futuras generaciones”.

La agenda conmemorativa por los 40 años de la tragedia de Armero se perfila como un acto nacional de memoria y unión , donde el Tolima, junto a toda Colombia, rendirá homenaje a las víctimas y reflexionará sobre las lecciones que dejó uno de los desastres naturales más dolorosos en la historia del país.

Un homenaje sentido a quienes perdieron la vida aquella noche del 13 de noviembre de 1985, pero cuya memoria sigue viva en el corazón del Tolima y de toda Colombia.