Artistas vienen a Colombia, pero se arriesgan a multas: mánager sobre ‘despelote’ en trámite de visa

Álvaro Gómez, empresario y mánager en Colombia de Andy Montañez y Charlie Aponte, denunció que la Cancillería de Colombia le viene negando la visa a varios artistas internacionales, lo que pone en aprietos a organizadores y a los mismos artistas que visitan el país para cumplir con conciertos ya programados.

Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está aire, la situación ya lleva tiempo y las mismas autoridades no conocen las normas, pues hay un “hueco en la ley”. Así, añadió, tanto empresarios como artistas se arriesgan a sanciones por entrar al país sin visa.

“Hay un limbo desde el año pasado. Hay un claro oscuro en la ley. Los artistas están viniendo, pero sin visa, arriesgándose a que Migración Colombia, que también tiene que ver en este asunto, los multe, multe a los empresarios, al artista y a los intermediarios”, recalcó Gómez.

En ese sentido, señaló que ahora sacar una visa para un artista “es un total despelote”: “Nos hemos encontrado con el desorden de característico de estos consulados”, agregó.

Cancillería respondió

“En relación con las denuncias sobre la negación de visa al cantante Sergio Vargas y otros ciudadanos dominicanos como Los Hermanos Rosario, Raulin Rosendo, Frankie Vásquez, y Rey Reyes, y una vez realizadas las consultas pertinentes al Consulado de Colombia en Santo Domingo, la Cancillería informa que:

Dado que al artista y a su equipo no les pagan en Colombia sino en el exterior, el consulado les indicó que no requieren visa. Las personas de nacionalidad exenta que participan en eventos y que no reciben remuneración en el país, no requieren visa. Ciudadanos de 100 nacionalidades, dentro de ellas las de los artistas, no requieren visa para participar en eventos en Colombia siempre que su actividad no sea remunerada en el país. Esta es una facilidad migratoria de la que se benefician muchos artistas”, se lee.

Ante esto, el mánager Álvaro Gómez comentó que, en la gran mayoría de casos, a los cantantes y demás artistas les pagan en Colombia, ya sea por una transacción u otro método de pago.

