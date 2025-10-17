Asegurados los recursos para la compra de aviones de combate Gripen; en 2027 llegarían

El Gobierno nacional ya aseguró los recursos para el negocio militar más grande de las últimas décadas: la compra de una nueva flota de aviones de combate para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Fuentes del alto gobierno confirmaron a Blu Radio que fueron asignados 18,8 billones de pesos, de los cuales 18,5 billones estarán destinados a la adquisición de la capacidad de superioridad aérea, mientras que los 0,3 billones restantes se invertirán en la modernización y adecuación de la infraestructura aeronáutica del país.

Con esta asignación presupuestal, el proceso entra en su fase final de negociación con la empresa sueca Saab, fabricante de los cazas Gripen. Según las fuentes consultadas, el contrato podría firmarse antes de finalizar octubre.

Avión Gripen. Foto: AFP

El acuerdo contempla la compra de entre 16 y 18 aeronaves, además de armamento de alta tecnología, sistemas de simulación, soporte logístico y herramientas de mantenimiento.



De cumplirse el cronograma previsto, las primeras aeronaves llegarían a Colombia en el primer semestre de 2027, marcando un salto tecnológico significativo en la capacidad aérea del país.

La adquisición de los Gripen ha sido tema de seguimiento político y técnico. Desde el Congreso, algunos sectores han solicitado claridad sobre la fuente de financiación y el impacto de la operación en el presupuesto nacional. En respuesta, el Gobierno explicó que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) ya aprobó las vigencias futuras, garantizando los recursos sin comprometer la inversión social a corto plazo.

Además, el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de acudir a un préstamo internacional que permita distribuir los pagos en el tiempo y hacerlos más sostenibles para la Nación.

Ministro Pedro Sánchez detalla la compra de aviones Gripen Foto: AFP y Blu Radio

“El Ministerio de Hacienda está revisando que se haga un préstamo para que sea un poco más cómodo, más suave el pago que tenga que hacer la Nación”, detalló el ministro Pedro Sánchez durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.