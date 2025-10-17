Mindefensa dice que en octubre se firmará millonario contrato con Saab por aviones Gripen

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno Nacional avanza en la preparación de una resolución que busca restringir la compra y uso de drones en el país. Sin embargo, durante la conversación también abordó uno de los temas más sensibles de su cartera: el futuro de los contratos de defensa aérea, particularmente la adquisición de los aviones de combate Gripen, que buscan fortalecer la capacidad operacional de la Fuerza Aérea Colombiana.

“Ese contrato va acorde a todos los pasos que se deben llevar a cabo para hacer una compra de esa envergadura”, explicó Sánchez, al referirse al acuerdo con la empresa sueca Saab, fabricante de los aviones Gripen, cuya negociación ha despertado múltiples interrogantes en el Congreso y la opinión pública.



La compra de los Gripen: inversión a 50 años

De acuerdo con el ministro, la adquisición de las aeronaves Gripen forma parte de una estrategia de largo plazo para modernizar la defensa nacional. La inversión asciende a 168 billones de pesos, de los cuales 165 billones corresponden a la compra de las aeronaves y los otros 3 billones se destinarán a la adecuación de infraestructura para recibir la nueva flota.

“La financiación está asegurada, no afecta el presupuesto del año entrante”, afirmó el ministro.

Ya se aprobaron las vigencias futuras y se espera iniciar los pagos a partir del 2027, en promedio de 3 a 3.5 billones de pesos anuales agregó Pedro Sánchez

El jefe de la cartera de Defensa señaló que el contrato con Saab se encuentra en su etapa final de revisión y que se espera su firma antes de finalizar octubre. Según Sánchez, la prioridad es garantizar que todos los términos estén ajustados a las normas de transparencia y responsabilidad fiscal.

“Lo que falta es revisar con lupa el contrato, que esté bien organizado y que tengamos esa capacidad que nos va a proteger por los próximos 50 años sin ningún problema”, puntualizó.

Avión Gripen. Foto: AFP

Un acuerdo vigilado por el Congreso y el Ministerio de Hacienda

La adquisición de los Gripen ha sido tema de seguimiento político y técnico. Desde el Congreso, algunos sectores han solicitado claridad sobre la fuente de financiación y el impacto de la operación en el presupuesto nacional. El ministro respondió que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) ya aprobó las vigencias futuras, con lo cual el Gobierno asegura los recursos sin afectar la inversión social del corto plazo.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de acudir a un préstamo internacional que permita suavizar los pagos y hacerlos más sostenibles para la Nación.

“El Ministerio de Hacienda está revisando que se haga un préstamo para que sea un poco más cómodo, más suave el pago que tenga que hacer la Nación”, detalló Sánchez durante la entrevista con Néstor Morales.

Saab 39 Gripen Foto: AFP

Transparencia en contratos de defensa: el caso de los helicópteros Mi-17

El ministro también se refirió al estado del contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, un asunto que ha generado inquietud por posibles pérdidas en los anticipos. Sánchez aclaró que el contrato continúa vigente hasta el 15 de noviembre, y que se adelanta un proceso sancionatorio contra la empresa responsable del mantenimiento.

“He dado claras direcciones de que no se puede perder ni un peso”, subrayó. “Los 16 millones de dólares que se dieron de pago anticipado están soportados en bienes y servicios que estamos recibiendo”.



Modernización y control: las prioridades del Mindefensa

Más allá de los contratos de gran escala, el ministro Pedro Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja en una resolución que regulará la compra y operación de drones en Colombia, con el fin de evitar su uso indebido en actividades ilegales y proteger la seguridad nacional.

Aunque no ofreció detalles sobre los alcances de la norma, indicó que se busca un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la seguridad aérea, en coordinación con la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea.

