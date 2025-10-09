Contraloría evalúa declarar alerta de 'impacto nacional' en contrato de helicópteros MI-17

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que el organismo evaluará declarar la alerta de "impacto nacional" sobre la posible pérdida de recursos en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares, debido a que se realizó el desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, pero el avance físico llega al 8 % aproximadamente.

Contralor Carlos Hernán Rodríguez Foto: @CarlosHernanR1

El contralor agregó que el caso no solo representa un riesgo financiero, sino también operativo para la fuerza pública: “Este es un tema de impacto, no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”.

El contralor confirmó, además, que en su reunión con representantes de Vertol Systems reconocieron “serias dificultades financieras” para cumplir con el cronograma de mantenimiento pactado.

Helicópteros MI-17 varados Foto: Noticias Caracol

Por este motivo, el ente de control evaluará la situación el próximo 15 de noviembre, fecha en la que termina el contrato, y esperan se tomen medidas para que no haya detrimento patrimonial, considerándolo complicado, o que, eventualmente, el detrimento no sea mayor.



Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en las próxima semanas recibirán bienes y servicios por 5.4 millones: “Han recibido ya bienes y servicios por 2.6 millones de dólares. Nos han informado que se espera que en los próximos días o semanas se reciban 5.4 millones de dólares más (…) Eso completaría aproximadamente unos 8 millones de dólares de los 16 millones de dólares de los que ya se hizo un pago anticipado”.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa Foto: AFP

Sánchez afirmó que en caso de un incumplimiento definitivo, tendrían que emplear capacidades de otros helicópteros y otras modalidades de transporte logístico para garantizar la operatividad y el ritmo operacional de la Fuerza Pública, junto a otras investigaciones.

“Otros procedimientos que se están adelantando, que son investigaciones con la Procuraduría, con la Contraloría, pero también al interior del sector defensa para tomar las decisiones a que haya lugar”, concluyó el ministro.