Asesina en Perú a dos colombianos en diferentes situaciones: familias esperan repatriación

Las familias de estos dos hombres solicitan al gobierno del Perú y a la Cancillería colombiana una pronta solución para traer los cuerpos de Juan Camilo Páez Ruge, de 31 años, y Johann Alexander Macías Urrea, de 43 años, y poder brindarles cristiana sepultura.

Primer caso:

El pasado domingo 2 de octubre, fue hallado sin vida el estilista Juan Camilo Páez Ruge, en el interior de su vivienda, ubicada en la cuadra 8 de la calle Colina, frente al Centro de Salud Materno Infantil, y a media cuadra de la Comisaría y la Municipalidad del distrito de Surquillo, en Lima, donde permanecía constantemente junto a su pareja sentimental.

Aunque hasta la fecha, los familiares de Juan Camilo no han sido informados de las causas de su trágica muerte, ellos solo esperan que se surtan todos los procesos para que el cuerpo sea repatriado.

Hasta el momento, según las investigaciones de las autoridades peruanas, cuentan con el material probatorio hallado en el domicilio de la víctima, que sería la llave de un auto de placa BXO - 647 que le pertenecería al presunto asesino.

Al inspeccionar el automotor hallaron en su interior varias botellas de cerveza, un paquete que contendría marihuana (aún es materia de análisis), un cuchillo, además de una boleta de compra. Una cámara de seguridad tendría grabado al presunto homicida.

Así relató Lorena Páez, hermana de Juan Camilo, a Blu Radio cómo han vivido estos 20 días de luto, y la espera de una firma para repatriar el cuerpo. Fui al consulado colombiano, donde me dijeron que tenía que hacer los trámites. Por ahora, la familia de Juan Camilo espera en el barrio Calarcá de Ibagué una razón para la repatriación del cuerpo. Por su parte, Lorena se recupera de una parálisis en su ojo izquierdo, producto del estrés y la depresión por esta situación.

Segundo caso:

El pasado viernes 13 de octubre, en el distrito de San Martín de Porres, en Lima Metropolitana, la comunidad halló el cuerpo sin vida de un hombre de aproximados 35 a 40 años, hecho que conmocionó a esa comunidad del sector Los Portales de Chavín, segunda etapa. Algunas versiones extraoficiales apuntan a que el hombre fue arrojado desde un vehículo en movimiento.

El ibaguereño Johann Alexander Macías Urrea, residente en Lima desde hace 10 años y que se dedicaba a la instalación de redes de gas domiciliario, salió a departir con unos amigos en el cumpleaños de una de sus hijas y a ver el partido de la selección Colombia Vs Uruguay, pero nunca regresó a su hogar.

"El jueves 12 de octubre salió a departir con unos amigos porque jugaba Colombia, a tomarse unas cervezas y a celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, de Mariana Macías, estando departiendo con ellos, cada uno se fue para su casa, él no llegó. Eso fue el jueves, él no llegó el viernes a la casa, ni el sábado, ni el domingo, y pues la compañera sentimental que tiene allá en Lima pensó que estaría con los amigos y no se imaginó que era el hombre encontrado en el distrito de San Martín de Porres", relató a Blu Radio su hermana, Carolina Macías.

Es de resaltar que hasta el pasado miércoles se logró el reconocimiento del cuerpo, no se consiguió físicamente, sino mediante fotografías, y fue el mismo jefe de Johann Alexander quien dijo "Sí es Macías".

De inmediato, su familia en Ibagué fue contactada por medio de Messenger, y les entregaron la fatal noticia.

"Él lleva en la morgue desde el viernes, que hicieron el levantamiento, y la noticia que hay en Perú es desde el mismo viernes. Hasta el momento, y la verdad, nosotros estamos pidiendo recursos para que mi mamá pueda ir, porque él tenía el permiso para trabajar, pero no era ciudadano peruano, y pues la verdad el cuerpo se lo entregan solo a mi madre. Estamos buscando dinero para repatriar el cuerpo. Son 40 millones de pesos. Una repatriación de un cuerpo. No contamos con ese dinero. Somos de acá de Ibagué, Tolima", agregó.

Las personas que deseen contribuir a esta familia los pueden contactar a las líneas 3132277554 o al 3224095865.

