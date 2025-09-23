Asesor en diálogo con exparamilitares: "Tiene un trasfondo, cerrar el proceso de Ralito"

El Gobierno a volvió a nombrar como gestores de paz a 16 exjefes paramilitares, entre ellos a Salvatore Mancuso, quien fue el último jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes podrán acompañar otras instancias que desarrollan la política de 'paz total', una de las banderas del presidente Gustavo Petro.

La resolución del Gobierno, expedida el pasado domingo y publicada este lunes, detalló que la designación como gestores de paz tendrá una vigencia de 11 meses, es decir, hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que el mandato de Petro termine.

Además de Mancuso, también figuran como gestores de paz Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Hernán Giraldo, 'El Señor de la Sierra'; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Luis Eduardo Cifuentes, alias 'El Águila' y Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada.

También Freddy Rendón, alias El Alemán; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Héctor Buitrago, alias Martín Llanos; Arnubio Triana, alias ‘Botalón’; Ramiro ‘Cuco’ Vanoy; y Héctor Buitrago Rodríguez, alias El Patrón, entre otros.



El documento explicó que el reconocimiento como gestores de paz "no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales".

Juan Villamizar, asesor en diálogo con estos exparamilitares, explicó en diálogo con Mañanas Blu las motivaciones detrás de la reciente resolución, la cual promete sacar a la luz verdades judiciales que, a pesar de estar consignadas en sentencias, siguen siendo desconocidas por la sociedad.

La figura de Gestor de Paz, a la cual estos individuos habían renunciado hace aproximadamente tres meses, ha sido reactivada por el gobierno para que contribuyan a más verdad. Villamizar enfatiza que el objetivo fundamental de este retorno es subsanar las deficiencias del desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Esto viene de atrás. Se intentó con la oficina del Alto Comisionado. La primera gestoría fue la de Salvatore Mancuso, eh lo nombró el presidente de la República y esto tiene un trasfondo, cerrar el proceso de Ralito”, declaró Villamizar.

El Proceso de Ralito, catalogado como el más grande del siglo en Colombia, involucró la desmovilización de 32.600 hombres en armas entre 2004 y 2006. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo suscrito que permitiera evaluar y verificar el cumplimiento del pacto entre el Estado y la organización ilegal llevó a un resultado desastroso, según el asesor: “El resultado de un proceso mal cerrado, ¿cuál ha sido? El rearme de muchos de los integrantes de las AUC, el asesinato de muchos de ellos y el desconocimiento de la sociedad colombiana”.

Escuche aquí la entrevista: