Así está el panorama político de cara a las elecciones regionales

A menos de una semana para las elecciones regionales en Colombia, que están marcadas por ataques, polémicas y escándalos, las encuestas toman un papel importante en el panorama político del país.

Martín Orozco, gerente de Invamer, habló en Sala de Prensa, sobre los candidatos a las alcaldías de ciudades principales, la opción que tienen de llegar a los cargos y el papel de las encuestas para esta recta final e los comicios del próximo 29 de octubre.

Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador entregarán este miércoles, 25 de octubre, los resultados de la última encuesta que antes de la jornada electoral del próximo domingo. Precisamente, Martín Orozco, gerente de Invamer, la firma contratada para esta encuesta habló en Sala de Prensa, sobre los candidatos a las alcaldías de ciudades principales y la opción que tienen de llegar a los cargos.

“Hay unas tendencias claras, Galán en Bogotá, Federico en Medellín, Char en Barranquilla y Eder acortando distancia en Cali. Las encuestas no pronostican, nosotros no medimos el futuro (...) Si no ocurre nada grave, seguramente los resultados se van a acercar a esa última encuesta que vamos a realizar”, señaló Orozco.

Publicidad

Una de las particularidades de esta encuesta es la cantidad de las muestras que se realizarán, pues se tendrán 1.200 encuestas en cada ciudad principal. Es decir, se duplicará la muestra; lo que significará tener un margen de error inferior al 5%. Orozco indicó que esa cifra es lo que generalmente llevan a cabo en elecciones presidenciales y que en esta ocasión se llevará a cabo en las cinco principales ciudades del país, Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Además, se refirió a la situación especial en Medellín, ciudad en la que la polarización y los ataques fueron referentes en las campañas de los candidatos Juan Carlos Upegui y Federico Gutiérrez.

“Acá la gente está cansada de esta peleadera. Sin estar a favor de nadie, pero peleadera de verdad y eso en Medellín no se había visto ese panorama. Entonces es probable que Upegui crezca porque está haciendo campaña fuerte, pero de ahí a recortar la distancia que tenía con Federico lo veo poco factible”, indicó.

Publicidad

En total, se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados para las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles para las juntas administradoras locales, (JAL).

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, en Colombia hay un censo electoral de 38’965.515 personas habilitadas para ejercer su derecho al voto. De este numero 18’937.700 son hombres y 20’027.815, mujeres.

Vea también