Así reaccionan en Colombia a arremetida de Trump contra presidente Petro

Las duras declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como un “líder del narcotráfico” y acusó de “fomentar la producción masiva de drogas”, desataron una fuerte polémica política y diplomática. Trump también anunció que pondría fin a la ayuda económica de su país a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El episodio ha generado un intenso intercambio de mensajes entre líderes políticos de ambos países y múltiples reacciones en Colombia.

El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo a las declaraciones de Trump, quien justificó la suspensión de la ayuda financiera a Colombia por lo que calificó como “inacción” en la lucha contra las drogas.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado colombiano respondió de manera directa: “Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, escribió.



Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas agregó Petro

Gustavo Petro, Donald Trump, ayuda financiera a Colombia, narcotráfico en Colombia, relaciones Colombia Estados Unidos, Trump Petro, conflicto diplomático, política internacional, lucha antidrogas, suspensión de ayuda, declaraciones de Trump, respuesta de Petro, tensión Washington Bogotá, operación en el Caribe, Estados Unidos Colombia

Reacciones a la arremetida de Trump contra Petro

La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez advirtió que el deterioro en las relaciones entre Bogotá y Washington era previsible.

Publicidad

“En la relación de Colombia y Estados Unidos estamos viendo hoy la crónica de un desastre anunciado, cuyo actor principal es el presidente de Colombia y el público debajo de los escombros será el pueblo colombiano”, escribió en X.

“Urge la diplomacia paralela que planteamos en carta abierta en enero”, añadió.

En la relación de Colombia y Estados Unidos, estamos viendo hoy la crónica de un desastre anunciado, cuyo actor principal es el presidente de Colombia y el público debajo de los escómbros, será el pueblo de Colombia. Urge la diplomacia paralela que planteamos en carta abierta en… — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) October 19, 2025

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, pidió prudencia y un manejo institucional de la crisis.

Publicidad

“Por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos, ojalá estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos y no por las redes sociales”, manifestó el dirigente gremial.

Por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos ojalá estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos y no por las redes sociales…!!! pic.twitter.com/yBRm32kplP — Javier Diaz Molina (@javierDiazMo) October 19, 2025

Desde el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda defendió al presidente Petro y calificó las palabras de Trump como un nuevo episodio de agresión.

“El presidente de Estados Unidos sigue escalando su política de agresión contra Colombia. Lo dice él: el jefe de Estado del país que tiene cinco millones de consumidores de cocaína”, señaló Cepeda.

“Su furia es que en Colombia tenemos un mandatario digno, que no se arrodilla y que exige que Estados Unidos asuma su responsabilidad en el problema del narcotráfico”, añadió.

TRUMP



El presidente de Estados Unidos sigue escalando su política de agresión contra Colombia. Ahora llama al presidente @petrogustavo “líder del narcotráfico”. Lo dice él: el Jefe de Estado del país que tiene 5 millones de consumidores de cocaína, y un mercado en expansión de… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 19, 2025

El partido Cambio Radical, por su parte, cuestionó la estrategia del Gobierno colombiano frente al expresidente estadounidense y advirtió sobre las consecuencias de este enfrentamiento.

“Provocación conseguida: Trump le compró la pelea a Petro y lo señaló de ser un ‘líder del narcotráfico’. Ahora empieza, nuevamente, la victimización de cara a la campaña, mientras el país paga las consecuencias”, señaló la colectividad.

“Gobernar no es pelear, es resolver”, concluyó el comunicado.

Publicidad