Petro reacciona a acusación de narcotráfico de Trump: “Está engañado por sus asesores”

El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por lo que calificó como “inacción” en la lucha contra el narcotráfico.

A través de su cuenta en la red social X, Petro respondió de forma directa a los señalamientos del líder norteamericano, quien lo acusó de ser “un líder del narcotráfico” y de “incentivar la producción masiva de drogas” en el país.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió el presidente.

El pronunciamiento de Trump fue difundido a través de su red Truth Social, donde aseguró que el Gobierno de Petro “no hace nada para detener la producción de drogas”, a pesar de los recursos y subsidios entregados por Estados Unidos.



“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, expresó Trump.El presidente estadounidense también advirtió que, si el Gobierno colombiano no cierra “estos campos de exterminio de inmediato”, su país tomará medidas directas para hacerlo.

Las declaraciones se producen un mes después de que Washington retirara a Colombia de la lista de naciones que cooperan activamente en la lucha antidrogas, argumentando un “incumplimiento manifiesto” de sus compromisos internacionales.

En respuesta a esa medida, Petro había anunciado previamente que las Fuerzas Militares colombianas dejarían de depender del armamento estadounidense, como parte de un proceso de independencia en materia de defensa.

El anuncio de Trump se da además en el contexto del operativo militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe desde agosto, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. La operación, que ha incluido bombardeos a presuntas embarcaciones narcotraficantes, ha incrementado las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, cuyo Gobierno considera el despliegue como una posible antesala de acciones militares en su contra.