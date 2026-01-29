Así recuerda el representante Luis Ramiro Ricardo a su amigo Diógenes Quintero: "Brillante”

En una sentida conversación con Mañanas Blu, el representante a la Cámara por la circunscripción de paz de Montes de María, Luis Ramiro Ricardo, evocó la memoria de su amigo y compañero congresista Diógenes Quintero, fallecido el pasado martes tras el accidente de una avioneta de Satena en Norte de Santander. Ricardo no solo compartía labores legislativas con Quintero, sino también una amistad estrecha forjada en los pasillos del Congreso y en la causa común por la paz en las regiones más golpeadas por el conflicto.

“Diógenes era una mente brillante en estos asuntos legislativos”, expresó con profunda tristeza el representante Ricardo al recordar al congresista nortesantandereano. “A pesar de su corta edad, iba muy adelantado a su época, era muy visionario. Fue personero, defensor del Pueblo y un líder muy comprometido con la defensa de los derechos humanos”, añadió.

Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara Foto: Cámara de Representantes

Una amistad tras el trabajo legislativo

Luis Ramiro Ricardo conoció a Diógenes Quintero en Bogotá, cuando ambos fueron elegidos por circunscripciones de paz. “Desde el primer momento tuvimos una gran empatía. Empezamos a trabajar juntos, hablábamos mucho de nuestra actividad legislativa colectiva, incluso presentamos varios proyectos de ley en conjunto”, relató. Con el correr del tiempo, esa relación profesional se transformó en una amistad sólida: “Éramos más que compañeros, grandes amigos. Almorzábamos juntos cada semana; celebrábamos nuestros cumpleaños juntos”.

El dolor en su voz fue evidente al narrar cómo recibió la noticia del accidente: “Me sorprendió cuando hablé con Diana, su esposa; me dijo que Diógenes no aparecía, que no contestaba el teléfono, y fue a través de la radio que me enteré de esta triste noticia”.



Un líder cercano a su comunidad

Para Ricardo, el legado de Quintero se cimentó en su cercanía con la gente. “Era de las personas que, cuando uno lo visitaba en su oficina, siempre tenía allí a alguien del Catatumbo. Era un hombre muy apegado a su territorio”, recordó. Esa conexión se reflejaba en su trabajo: “Fue defensor del Pueblo en la regional Ocaña, y desde allí emprendió una cruzada por los derechos humanos que lo visibilizó en su comunidad”.



Quintero, oriundo del Catatumbo, había construido una carrera marcada por la vocación de servicio público. Fundó la Asociación de Personeros del Catatumbo y dejó una huella profunda en la Defensoría del Pueblo, donde sus colegas lo recordaban por su compromiso y sensibilidad ante las víctimas del conflicto armado.

Transición política y visión de centro

En los últimos meses, Diógenes Quintero adelantaba una campaña política para aspirar nuevamente al Congreso, esta vez por el Partido de la U, luego de haber sido elegido en las curules de paz. Su decisión surgió tras un análisis personal y familiar. “Nosotros, al no pertenecer a un partido político, podemos inscribirnos en una circunscripción ordinaria. Él decidió hacerlo luego de una reflexión en septiembre”, explicó Ricardo.

El representante también señaló que Quintero mantenía una postura política moderada: “Él siempre fue un hombre de centro. A veces diferíamos, porque veníamos de regiones con realidades distintas, pero siempre terminábamos trabajando juntos y riéndonos al final de la discusión”.

Luis Ramiro Ricardo cerró su intervención en Mañanas Blu con un mensaje de afecto hacia quien consideraba su hermano político: “Diógenes deja un legado inmenso de compromiso, de amor por su gente y de trabajo honesto por la paz. Era un hombre con espíritu noble, un servidor público de verdad”.