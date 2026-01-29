En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así recuerda el representante Luis Ramiro Ricardo a su amigo Diógenes Quintero: "Brillante”

Así recuerda el representante Luis Ramiro Ricardo a su amigo Diógenes Quintero: "Brillante”

El congresista de Montes de María lamentó profundamente la muerte de su colega y amigo, Diógenes Quintero, a quien describió como un defensor incansable de los derechos humanos y un hombre adelantado a su tiempo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad