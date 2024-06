Así votaron la proposición de aprobación de la reforma pensional en la Cámara

Una tormenta política desató la decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de aprobar la proposición presentada especialmente por el Pacto Histórico que buscaba acoger el texto aprobado de la reforma pensional en la plenaria del Senado el pasado 23 de mayo.

La votación que quedó en 86 votos por el sí y 32 por el no y que dio por aprobada en sus cuatro debates a la iniciativa que ahora pasa a sanción presidencial, llamó la atención por cuenta de los votos de los congresistas de varios partidos que hacen parte de los sectores independientes, pero que en esta ocasión acompañaron al Gobierno.

Estos son los congresistas de cada uno de los partidos políticos que votaron a favor de la aprobación de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara:

Partido Conservador:

Ruth Caycedo

Alfredo Ape Cuello

Fernando Niño

Gerardo Yepes

Jorge Quevedo

Partido de La U:

Julián López

Álvaro Londoño

Astrid Sánchez

Wilmer Carrillo

Saray Robayo

Milene Jarava

Hernando Guida

Ana Paola García

Alexander Guarín

Teresa Enríquez

Eliécer Salazar

Partido Liberal:

Andrés Calle

Elizabeth Jay-Pang

Carlos Ardila

Diego Patiño

Óscar Sánchez

Mónica Bocanegra

Gilma Díaz

Germán Rozo

Sandra Aristizabal

Olga González

Karyme Cotes

María Eugenia Lopera

Dolcey Torres

Silvio Carrasquilla

Álvaro Monedero

Héctor Chaparro

Kelyn González

Hugo Archila

Álvaro Rueda

Jhoany Palacios

Alianza Verde:

Olga Lucía Velásquez

Gloria Rodríguez

Camilo Londoño

Martha Alfonso

Santiago Osorio

Circunscripción Afro:

Ana Rogelia Monsalve

CITREP (Curules de Paz):

James Mosquera

Leonor Palencia

Karen Juliana López

Karen Manrique

Jorge Cerchiaro

Orlando Castillo

Luis Ricardo Buelvas

William Aljure

Gerson Montaño

Jhon Valencia

Jhon González

Jorge Tovar

Juan Pablo Salazar

Jhon Núñez

Haiver Rincón

Pacto Histórico:

Leyla Rincón

Agmeth Escaf

Ingrid Aguirre

Alejandro Toro

Jorge Bastidas

Eduard Sarmiento

Gabriel Parrado

Erick Velasco

Mary Anne Perdomo

Pedro Suarez

Tamara Argote

Alfredo Mondragón

David Racero

Cristóbal Caicedo

Gabriel Becerra

Alirio Uribe

Heráclito Lendínez

Norman Bañol

Gildardo Silva

María del Mar Pizarro

Susana Gómez

Gloria Arizabaleta

Jorge A. Ocampo

Dorina Hernández

Comunes:

Carlos Carreño

Germán Gómez

Pedro García

Luis Alberto Albán

Jairo Cala

Polémica por tres votos negativos del Pacto Histórico

En medio de la votación ocurrida el pasado viernes 14 de junio, generó curiosidad que tres congresistas del Pacto Histórico votaron negativa la proposición presentada por su propia coalición política: se trata de los representantes Andrés Cancimance, Alexandra Vásquez y Carmen Ramírez.

Publicidad

Aunque en las redes sociales, adeptos del peronismo criticaron con vehemencia los votos emitidos por los tres congresistas, ellos manifestaron que su decisión no significaba que no estuvieran de acuerdo con la reforma, sino que su voto era en contra de terminar de forma abrupta el debate y no acoger cambios que eran esenciales en la iniciativa y que estaban tanto en la ponencia presentada para cuarto debate como en proposiciones que iban a ser presentadas durante la discusión.