Buena parte de la disidencia de las Farc no es excombatiente: excomisionado Jaramillo

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz y exnegociador del acuerdo de paz, habló en BLU Radio sobre el balance de este proceso, que el 24 de noviembre cumple cinco años de la firma del Teatro Colón.

“Yo prefiero comenzar por las buenas noticias y es que el proceso de paz sigue adelante. Estadísticas internacionales dicen que la mitad de los procesos de paz fracasan en los primeros cinco años y el nuestro sigue adelante. Todos los colombianos deberíamos estar orgullosos de ese logro”, dijo Jaramillo.

Sin embargo, sí habló de las malas noticias y es que, por ejemplo, en los últimos meses se ha registrado un importante aumento en actividades de las disidencias, a las que, al propósito, señaló que en su mayoría no están compuestas por excombatientes.

"Se tiene que caracterizar bien el fenómeno. Buena parte de las personas que está en esas disidencias no es excombatiente, la mayor parte sigue metida en el proceso, pero hay una serie de mandos que se salió y que saben cómo se recluta y por eso volvió a montar el sistema”, explicó el excomisionado.

En ese sentido, agregó: “Su propósito (de las disidencias) es idéntico al de las bacrim, que básicamente está en una lógica de acumulación y dominio de narcotráfico, pero como esa amenaza se ha dejado crecer, hace la implementación más difícil y pone en riesgo a los excombatientes”.

Así las cosas, Jaramillo destacó que, si no se soluciona el problema de los cultivos ilícitos, no va a existir paz en los distintos territorios. Además, reconoció que dicha situación aumentó conforme avanzaba la implementación del acuerdo.

“Si no resolvemos el tema de los cultivos, no vamos a tener paz en los territorios. No hay ninguna duda que los cultivos crecieron a la par del avance del proceso de paz”, añadió.

Escuche la entrevista completa en El Radar: