Cambios en el SOAT: lo que usted debe saber

Los conductores que hayan tenido buen comportamiento en las vías durante los años 2020 y 2021, tendrán un 10% de descuento en el SOAT, según lo aprobó el miércoles la plenaria del Senado.

¿Qué se necesita para obtener el beneficio?

Principalmente, es necesario no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haberlo renovado de manera oportuna.

La renovación debe haberse hecho antes de su vencimiento.

“Llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más, pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, porque es peor tener un sistema en riesgo que no pueda atender a esos colombianos que llegan a los diferentes hospitales del país”, afirmó Ana María Castañeda, de Cambio Radical, ponente de la iniciativa.

¿Multas automáticas?

No habrá multas automáticas para quien no renueve el SOAT, como inicialmente estaba planteado. Además, no habrá IVA para el seguro y, por el contrario, los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas.

¿Las licencias de conducción?

Se otorgarán dos años más para renovar la licencia de conducción, podrán renovarla hasta 2024. Esto teniendo en cuenta que, desde el 10 de enero de 2022, más de 4 millones de personas deberán realizar este trámite.

Este proyecto pasó su último debate en el Congreso, ahora faltará la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, para que luego pueda ser sancionado por el presidente Iván Duque y convertirse en Ley.

