Canciller sobre despliegue de EE. UU. en mar Caribe: "Se magnifica, pero ocurre hace mucho"

La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la relación del Gobierno colombiano con el régimen de Nicolás Maduro y a las tensiones que ha generado el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Insistió en resolver las diferencias por la vía diplomática y aseguró que esta presencia militar tiene que ver con operaciones contra el crimen internacional y no con una invasión al vecino país.

“Nuestra posición no ha cambiado. Las elecciones (en Venezuela) están cuestionadas y nosotros las cuestionamos, pero no vamos a hacer ninguna injerencia en un país que tiene su soberanía (…) También insistirle a Venezuela que persiga al crimen organizado en las fronteras. Le pedimos a Venezuela que colabore”.

La canciller agregó que el despliegue militar de EE. UU. “No es una cuestión aprobada por la región por la soberanía de los pueblos y la paz”; sin embargo, reiteró que la presencia militar del Gobierno Trump en el mar Caribe tiene que ver con operaciones contra el crimen internacional que ya se han hecho antes. “La posición siempre es abogar por el diálogo diplomático y la solución de las controversias de esa forma”.

El presidente Gustavo Petro ha dejado claro que no ve con buenos ojos una posible intervención en Venezuela. En un consejo de ministros reveló que, a través de voceros, hizo llegar su postura al gobierno Trump. El mandatario dijo: “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que arrastran a Colombia”