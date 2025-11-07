Canciller Villavicencio: “Mientras la región se une, EE. UU. se está quedando solo”

En entrevista con Blu Radio la canciller Rosa Villavicencio se refirió a la situación entre Colombia y Estados Unidos y que este país “se está quedando solo”. Además, reveló la fecha en que el presidente Gustavo Petro viajará a Nueva York, pese a las tensiones con Washington.

Blu Radio

Uno de los temas clave de este encuentro es, por supuesto, los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. El Gobierno colombiano ya deja clara su postura, ¿pero habrá una declaración conjunta en ese sentido tras la cumbre Celac-UE?

Canciller Rosa Villavicencio

El mismo hecho de estar aquí reunidos y de convocar a tantos actores —no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad, las academias, los pueblos, los jóvenes, las mujeres, la sociedad civil en general— ya es un mensaje contundente. Porque la idea era que esto no se iba a hacer, que iba a fracasar, y yo creo que está ocurriendo lo contrario.

La gente asume esos retos; como nación estamos asumiendo muchos desafíos, los estamos superando y vamos cohesionándonos en esas apuestas. Yo creo que esa es la lectura que Estados Unidos debe hacer: que mientras la gente se junta, ellos se van quedando solos. Esa es una lectura muy evidente de lo que aquí está pasando.



Blu Radio

Canciller, justamente uno de esos retos tiene que ver con la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. ¿En este momento tienen información de que puedan incluir a más personas de su círculo cercano?

Canciller Rosa Villavicencio

No, no tenemos información sobre eso. Lo rechazamos contundentemente porque es absolutamente injusto, es como un castigo. Además, en esa política de castigo y de querer aislarnos no pueden afectarse los bienes públicos. Hay muchos bienes que son del Estado, y eso no puede pasar, porque las aeronaves son del Estado colombiano y se usan para el ejercicio del jefe de Estado como representante del país. En ese sentido, es una política bastante equivocada. Sin embargo, creemos que a través del diálogo se puede repensar esta relación, porque siempre hemos dicho que queremos cordialidad con todos los países: respetamos y queremos que nos respeten. Nuestra relación con Estados Unidos es muy antigua, de 200 años. También hay mucha población colombiana en ese país y no queremos que estas relaciones se afecten.

Blu Radio

Lo de las aeronaves, ¿lo dice por el combustible que le han negado en algunos países al presidente?

Canciller Rosa Villavicencio

No, el combustible no lo han negado. Por la ruta que tomamos, todos los países fueron absolutamente solidarios; las empresas no tuvieron ningún problema. Pero sí es cierto que se ha pretendido, porque el combustible lo suministra una empresa norteamericana a la que se le paga —hay un convenio y se paga lo que cobran—, no se puede decir que no iban a re abastecer si en ese avión iba el presidente.

Por la ruta que tomamos, generó preocupación, pero al contrario, los países se mostraron solidarios. Como que se echaron las manos a la cabeza diciendo: “¿Esto qué es?”. No hubo ningún problema: fuimos y volvimos sin ninguna dificultad.

Blu Radio

Canciller, el presidente anunció un viaje a Nueva York. Dice que, a pesar de todos los temas, va a ir. ¿En qué fecha sería y en qué marco?

Canciller Rosa Villavicencio

Asumimos ser parte del Consejo de Seguridad, y el convenio de sede habilita a la ciudad para que los representantes puedan ejercer sus funciones sin restricciones. No habría ningún motivo para que negaran el tiempo que necesite el presidente o la canciller para realizar sus actividades, porque eso violaría el convenio de sede. Por eso, en algún momento, cuando no aceptaban la entrada de la delegación palestina, dijimos: “Cámbiese la sede a Ginebra”. Esperamos que este caso se solucione. El viaje sería en enero.