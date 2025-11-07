En vivo
Blu Radio  / Nación  / Canciller Villavicencio: “Mientras la región se une, EE. UU. se está quedando solo”

Canciller Villavicencio: “Mientras la región se une, EE. UU. se está quedando solo”

Avanza la cumbre de la CELAC en Santa Marta. La canciller Rosa Villavicencio dijo a Blu Radio que los bombardeos del gobierno Trump en el Caribe serán parte clave de los diálogos entre jefes de Estado.

