La Celac y la UE debatirán la triple transición mientras miran de reojo a EEUU

Además del anfitrión, el presidente Gustavo Petro, asistirán sus homólogos español, Pedro Sánchez, y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, unos de los líderes más críticos con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Celac-UE en Santa Marta
Celac-UE en Santa Marta
Foto: Cancillería
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

