Nueve artistas estarán en el concierto inaugural de cumbre Celac- UE: estos son los nombres

Santa Marta está viviendo su cuarto de hora al ser sede de la IV cumbre de la Celac- UE que la tiene como punto de encuentro para más de 62 delegaciones del mundo, lo que la tiene como sede de un evento que nunca antes había sido realizado en esta ciudad.

Por ello, fue organizada no solo una agenda de encuentros bilaterales, sino también culturales, para facilitar la inclusión de la población en este encuentro de estados latinoamericanos y del Caribe.

Entre estos, está la gran muestra cultural del país de la belleza, el cual será realizado el sábado 8 de noviembre en las playas del Rodadero, lo que tendrá acceso gratuito para el público.

En total son nueve los artistas confirmados, entre quienes están Kany García, Jerry Rivera, La Mosca, Karen Lizarazo, Sergio Vargas, Peter Manjarres, Herencia de Quimbiquí, Mr Love y Ze Ze Music.



Se tratará de una presentación que tendrá un recorrido por diferentes sonidos latinoamericanos, iniciando por el vallenato, siguiendo con el merengue, con ritmos afrodescendientes y con el pop y la salsa puertoriqueña.

El evento es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la ejecución está en manos del Fondo Nacional de Turismo, en alianza con el Sistema de Medios Públicos RTVC.

“Con la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, Colombia muestra al mundo su mayor riqueza: su gente, su cultura y su diversidad. Desde el Gobierno del Cambio seguimos apostándole a un turismo que celebra la vida, la inclusión y la paz desde los territorios”, aseguró Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

