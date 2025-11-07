Presidente de España llegará este viernes a Colombia para unirse a cumbre Celac-UE

En Santa Marta hay trabajo contrarreloj para tener todo listo este viernes ante el inicio de una agenda de encuentros en la previa a la cuarta cumbre de la Celac- unión europea, como el foro de la Sociedad Civil- UE y un diálogo bilateral entre Colombia y la Unión Europea en materia de drogas.

Estas mesas de diálogo se darán mientras avanza la llegada de los mandatarios que confirmaron su asistencia a este encuentro birregional, entre los que hay 11 jefes de estado, seis vicepresidentes y 24 cancilleres. De estos, Pedro Sánchez, presidente de España, será el primer mandatario en llegar.

Su aterrizaje será realizado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde le harán una calle de honor. Su llegada se tiene prevista después de las 5:30 de la tarde. Allí, la canciller Yolanda Villavicencio se encargará de realizar el recibimiento honorífico, para que posteriormente aborde un avión militar español y sea trasladado hasta Santa Marta.



Algo similar sucederá con Lula Dasilva, quien llegará este sábado 8 de noviembre a Barranquilla, donde también le realizarán el recibimiento, para posteriormente movilizarlo a la capital del Magdalena.

La razón por la que ni el presidente español ni varios mandatarios llegarán directamente a la capital del Magdalena tiene que ver con las necesidades que se requieren en la pista de aterrizaje para el tipo de avión en el que se movilizan, pues el aeropuerto Simón Bolívar no cuenta con estas condiciones para recibir aviones de gran tamaño.

Por lo pronto, ni hoy ni el próximo lunes habrá actividades en el sector público, debido a que fueron declarados días cívicos, esto para facilitar además la circulación de más de 110 mil visitantes que llegan a esta ciudad por cuenta de este encuentro.