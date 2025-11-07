En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Presidente de España llegará este viernes a Colombia para unirse a cumbre Celac-UE

Presidente de España llegará este viernes a Colombia para unirse a cumbre Celac-UE

Su participación es una de las más destacadas en medio de esta cumbre que buscará acuerdos birregionales entre América Latina y Europa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad