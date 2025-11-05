Barranquilla vive su feria del libro con más de 100 artistas invitados

Barranquilla se convierte desde este 5 de noviembre en el epicentro de la cultura y la literatura con el arranque de la Feria del Libro, evento cultural que se extenderá en la capital del Atlántico hasta el próximo 8 de noviembre.

Se tratará de una feria que durante tres días estará reuniendo a grandes escritores, periodistas y personalidades de la literatura, para compartir durante charlas de acceso gratuito. El encuentro este año será realizado en diferentes zonas de la ciudad, entre las que se cuenta el cubo de cristal de la Plaza de la Paz, entre otras.

"Una exhibición a cielo abierto con más de 100 artistas y 200 obras que se tomarán nuestro Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y la Fábrica de Cultura, con exposiciones de galerías de todo el país, charlas y conversatorios para disfrutar del arte en cada rincón de la ciudad", indicó el alcalde Alejandro Char a través de un mensaje en su cuenta de X.

Este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes del Caribe colombiano, contará con la participación de destacadas figuras de la literatura nacional e internacional, así como una extensa oferta de presentaciones de libros, conferencias, charlas, talleres y actividades infantiles.



"Un gran encuentro con la literatura, con un pabellón lleno de historias e ideas, espacios dedicados a la literatura infantil y muestras artísticas en nuestro Cubo de Cristal, dentro de una programación gratuita y pensada para todas las edades", indicó el mandatario.

Entre los encuentros a realizar, habrá uno dedicado a la lucha contra la violencia de género, el cual será liderado por Alejandra Moreno, el cual se titula "Voces en Morado". Este será desarrollado a las 4 de la tarde en el cubo de cristal de la Plaza de la Paz. Esto será un conversatorio en el que participarán psicológas, defensoras del derecho de la mujer y miembros de la Policía.