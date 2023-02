"Carta de ministros salió hace semanas, fue para manifestar preocupaciones": representante Mondragón

En un documento de 17 páginas , algunos de los ministros del gabinete de Gustavo Petro manifestaron sus inquietudes y sugerencias sobre la reforma a la salud, la cual sigue defendiendo el presidente. Al respecto, el representante Alfredo Mondragón aseguró que es una carta de “hace varias semanas” que ya había sido discutida.

“El de los ministros, fue un documento que salió hace varias semanas y que fue un aporte de para manifestar preocupaciones”, recalcó Mondragón en diálogo con Mañanas Blu. En ese sentido, dijo que, ahora, es un “debate sobre un refrito”.

Agregó que ese documento, que se filtró y que el mismo presidente Petro se pronunció a través de Twitter, se discutió en la cumbre de ministros y pasó por un equipo asesor con expertos, pero que, aún así, tiene algunas imprecisiones como en el tema de las dificultades en materia financiera por los sobrecostos.

¿Se hundirá la reforma a la salud?

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, el representante Gerardo Yepes Caro, coordinador de ponentes, se refirió también a la reforma y aseveró que hay “muchos aspectos que deben modificarse”.

“Hay que presentar muchas sugerencias, muchas opiniones. Hay que construir un articulado que de verdad tienda los intereses y la necesidad de los ciudadanos, no como está, debe modificarse en muchos de sus aspectos”, comentó.

Publicidad

Así, dijo que no ve como posibilidad que se hunda la reforma a la salud, pero que sí se debe escuchar a quienes han planteado diferentes pensamientos.

“También hay un sentimiento colectivo, no para que se hunda o no, sino que hay que hacer una construcción sobre el tema de salud en Colombia. Hoy no la veo hundida, hay que escuchar los diferentes pensamientos. Estamos aprendiendo”, añadió Yepes.

Para el representante Mondragón, este debate sí se ha dado: “Si ha habido la intencionalidad del Gobierno de propiciar espacios de participación de la ciudadanía, no entiendo por qué ahorita se plantea que no ha sido una reforma que con tiempo se ha socializado”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: