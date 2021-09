Claudia López respondió que no se va a retractar tras acusaciones al petrismo por actos vandálicos

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a la solicitud de retractación enviada por el senador Gustavo Petro, el pasado 20 de agosto, tras las declaraciones de la mandataria en donde arremetía contra el Petrismo y contra Gustavo Bolivar por según ella, estar financiando los actos vandálicos durante las protestas en la ciudad.

“Aquí se juntan muchos factores, organizaciones políticas como el petrismo, como el senador Gustavo Bolívar, que el país sabe que ha financiado la dotación de estos jóvenes para enfrentarse con la Policía y además esta radicalización de los jóvenes para mandarlos de carne de cañón”, dijo en su momento.

Sin embargo, La Alcaldesa no solo no se retractó sino respondió con una serie de pruebas para confirmar sus declaraciones hechas en Noticias Caracol.

“En primer lugar en la comunicación y solicitud que me envía usted recorta y descontextualiza mis declaraciones (...) cómo se puede ver claramente mi referencia expresa personal y directa es frente a Gustavo Bolívar no frente a usted no hay en mis declaraciones ninguna referencia personal y directa a usted ni a su organización o movimiento político”.

Además agrega en la carta: “Mi referencia personal y directa al senador Gustavo Bolívar ni es falsa ni se refiere a hechos de connotación penal de ningún tipo sino a un accionar político promover la radicalización de jóvenes público y ampliamente difundido y reiterado en múltiples medios y ocasiones (...) el senador Bolívar se reconoce y se presenta como miembro destacado de su proyecto político al que me referí en esas declaraciones como actores políticos del Petrismo.”