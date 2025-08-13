Claudia Tarazona no pudo evitar las lágrimas durante sentidas palabras en funeral de Miguel Uribe

En medio de un profundo dolor, Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ofreció un emotivo discurso durante su funeral que conmovió a todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, expresó su gratitud y amor incondicional por el hombre con quien compartió su vida.

“Amor de mi vida, mi gran amor, gracias por todos estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido imaginar”, dijo, mientras familiares y amigos escuchaban en silencio.

Tarazona recordó la entrega y disciplina con la que Uribe trabajó por el país. “Tu fortaleza, tu templanza, tu determinación son inigualables. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional, que sin duda hubiera cambiado la historia para siempre”, señaló.

Entre sollozos, afirmó que su amor trasciende lo terrenal y que lo llevará consigo cada día. “Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y las niñas una vida llena de amor y felicidad. Sin odio y sin rencores. Solo así se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos”, manifestó.

La ceremonia, cargada de homenajes y gestos de afecto, se convirtió en un espacio para recordar no solo la labor política de Miguel Uribe Turbay, sino también su legado como esposo y padre. “Esposo mío, mi vida entera, amor lindo, gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida”, concluyó Tarazona.



