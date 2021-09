Colombia denuncia subasta de 25 piezas precolombinas en Alemania

El Gobierno de Colombia aseguró que 25 de los más de 320 objetos de arte precolombino que se prevén sean vendidos en la casa de subastas Gerhard Hirsch, en la ciudad alemana de Múnich, son suyas, razón por la cual pidió que se detenga la subasta.

La Cancillería detalló en un comunicado que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) determinó que "25 piezas de la subasta hacen parte del patrimonio arqueológico colombiano y, por consiguiente, están sujetas al régimen especial de protección que contempla el ordenamiento jurídico" del país andino.

"De acuerdo con lo señalado en el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1185 de 2008, el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. En esa medida, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles", agregó la información.

Igualmente, la Cancillería afirmó que "Colombia tiene como prioridad tender puentes de diálogo para propender por la restitución de los bienes de su patrimonio arqueológico".

Ante esto, Nicolás Loaiza, director del Instituto Colombiano de Antropología, señaló en Mañanas BLU que las características de estas piezas arqueológicas permitieron dictaminar que son colombianas.

Según Loaiza, se desconoce cuándo pudieron salir del país estas figuras, que no tienen un valor comercial por hacer parte del patrimonio arqueológico. “Cada vez salen menos piezas ilegalmente, pero cuándo salieron no es una cosa clara. (…) Las piezas arqueológicas no tienen valor comercial para Colombia”.

Publicidad

“Se vienen adelantando labores para impedir la subasta y el Gobierno alemán entiende y protege los patrimonios de otros países. Espero que llegue a feliz término. Hay que esperar que estos ejercicios diplomáticos y jurídicos funcionen”, añadió Loaiza.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: