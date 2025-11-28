Colombia mantiene alta carga de cáncer gástrico con hasta 13 casos por cada 100.000 habitantes

Según estimaciones internacionales como Globocan 2020, la incidencia del cáncer gástrico en Colombia se ubica entre 12 y 13 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que mantiene al país entre los de mayor carga en América Latina. La fecha del 28 de noviembre, Día Internacional contra el Cáncer Gástrico, vuelve a poner en el centro de la conversación la importancia de reconocer esta enfermedad y fortalecer la detección temprana.

El cáncer gástrico se desarrolla cuando las células del estómago comienzan a crecer sin control en un órgano clave para la digestión. En el país, esta patología tiene una presencia significativa, especialmente entre los hombres; y aunque las tasas ajustadas por edad muestran estabilidad, el envejecimiento poblacional contribuye a un aumento en el número total de casos. Persisten, además, disparidades regionales con zonas donde el riesgo es mayor.

La enfermedad suele avanzar de forma lenta y los cambios precancerosos suelen pasar desapercibidos. De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, es común que los primeros signos no generen alarma, lo que retrasa la consulta médica. Entre los síntomas más frecuentes están la llenura rápida, la disminución del apetito, el ardor estomacal, la hinchazón, los vómitos y el estreñimiento, señales que pueden confundirse con afecciones gastrointestinales comunes.

Entre los factores de riesgo identificados se encuentran la edad avanzada, el género masculino, la infección por Helicobacter pylori, el consumo de alimentos altos en sal o preservados, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el sobrepeso. La distribución geográfica también influye: estudios muestran que esta enfermedad es más prevalente en regiones de Asia Oriental, Europa Oriental y América Latina.



La oncóloga Ángela Zambrano Harvey recordó, en el Día Internacional del Cáncer Gástrico, que esta enfermedad afecta a hombres y mujeres y registra un número significativo de casos en el mundo y en Colombia, donde es una de las principales causas de muerte por cáncer.

Señaló que es esencial reconocer señales como dolor persistente en la parte alta del abdomen, acidez que no mejora, pérdida de peso sin causa aparente, vómito frecuente o sensación de llenura muy rápida al comer. Explicó que consultar de manera oportuna puede permitir un diagnóstico temprano y mejorar el manejo de la enfermedad, e insistió en evitar la automedicación, pues los antiácidos o remedios caseros pueden ocultar síntomas relevantes.

Cáncer gástrico, referencia Foto: Freepik

Zambrano destacó, además, la reciente disponibilidad de una plataforma informativa de Astellas sobre cáncer gástrico, creada para orientar a la comunidad sobre factores de riesgo, prevención y recursos de apoyo.

La herramienta ofrece contenidos claros y accesibles para comprender mejor la enfermedad y acompañar el proceso de consulta médica. En su mensaje, invitó a prestar atención a los cambios en el cuerpo, buscar información confiable y priorizar la revisión profesional como parte de las acciones para el cuidado de la salud.