Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Colombia ve posible "una acción encubierta" de EEUU contra Venezuela e insiste en diálogo

Colombia ve posible "una acción encubierta" de EEUU contra Venezuela e insiste en diálogo

Durante la última Cumbre UE-CELAC, que se celebró este mes en la ciudad colombiana de Santa Marta, hubo "una acción muy contundente" de respeto del derecho internacional humanitario y una postura común, según la canciller, de "no aceptar la presencia en el Caribe de toda la fuerza militar".

Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela
Buque de guerra de Estados Unidos en Trinidad y Tobago se ve desde Venezuela.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

