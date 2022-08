Comisión de la Verdad ya tiene listas cartillas que va a presentar en colegios sobre informe final

Recientemente se conoció que el informe final que entregó la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia será presentado en los colegios del país . El padre Francisco de Roux se refirió a este tema asegurando que ya tienen preparado el material que se entregará a los niños.

“Hemos preparado materiales pedagógicos para que los niños en las escuelas y en los colegios se apropien de esa parte de la historia colombiana, que es parte de nuestra identidad y que lejos de disminuir nuestra historia la engrandece porque muestra un país que en medio del sufrimiento humano más profundo no se dejó derrotar”, dijo.

En el mismo sentido, manifestó que las víctimas han sido las que han pedido que debido al sufrimiento vivido durante el conflicto es importante que toda la sociedad colombiana conozca lo que pasó para poder construir el futuro. De Roux también aclaró que con esto no se busca imponer una verdad.

“Ya hablé con el ministro (Alejandro Gaviria) sobre este tema y el ministro comprende perfectamente que además no es como para imponer una verdad, eso no existe, no hay una verdad total, sino para entrar en una conversación crítica sobre Colombia, queremos es invitar a un diálogo, pero basado en hechos y fundamentos para que los niños conversen sobre esto”, explicó.

Por otro lado, explicó que en las recomendaciones de la Comisión en el informe se planteó la necesidad de una paz con el ELN lo más pronto posible, así como con otras organizaciones con las cuales se debe buscar un sometimiento a la justicia.

