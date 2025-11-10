En vivo
Condenan a cabecillas del Comando Central y Frente Occidental del ELN por reclutamiento de menores

Condenan a cabecillas del Comando Central y Frente Occidental del ELN por reclutamiento de menores

Un total de 24 mujeres y 36 hombres fueron reclutados mediante amenazas y engaños entre los años 2002 y 2019.

