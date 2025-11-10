Condenan a cabecillas del Comando Central y Frente Occidental del ELN por reclutamiento de menores

Un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra once integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos cabecillas del autodenominado Comando Central (COCE), al declararlos responsables del delito de reclutamiento ilícito de menores de edad.

Durante el juicio, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó pruebas que documentan cómo 60 menores de edad —24 mujeres y 36 hombres— fueron reclutados mediante amenazas y engaños entre los años 2002 y 2019. Los hechos ocurrieron en zonas rurales de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño, territorios históricamente afectados por el conflicto armado y la presencia de estructuras del ELN.

Entre los condenados están los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

La sentencia también cobija a jefes del Frente de Guerra Occidental: Emilce Oviedo Sierra, alias Martha, la Abuela, la Zarca o la Mona; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo o Ricardo; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo o Boca de Perro; e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, Esneider o el Paisa. Asimismo, a miembros del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro o Magdalena Medio: William Alexander Zapata Mora, alias Jefferson o Patacón; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias Nelson o el Calvo; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias Yeimi.



Los testimonios de las víctimas y los documentos recopilados durante la investigación permitieron establecer que los menores fueron sometidos a entrenamientos armados, labores de inteligencia y explotación en actividades ilícitas.

El juez ordenó que la lectura de la sentencia y la definición de la pena contra los once condenados se realizará en febrero de 2026.