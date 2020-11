Conflicto en Colombia ha dejado a más de 317.000 miembros de fuerzas militares como víctimas

El comandante del Conjunto Estratégico de Transición, el brigadier general Javier Ayala, dijo que ya se han caracterizado más de 317.000 miembros de las fuerzas militares que han sido víctimas del conflicto armado en el país.

A ellos y a muchas personas que hacen parte de este concepto de heroísmo, donde entregaron muchos sus vida queremos dedicarle nuestro trabajo dijo.

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la emisora de la Universidad Nacional hicieron un reconocimiento a las víctimas de las Fuerza Pública que quedaron afectados en medio de operaciones en contra de grupos armados.

En medio de una operación contra la entonces guerrilla de las Farc, Eduardo Contreras piso una mina antipersonal que lo dejo ciego, le dejó lesiones psicológicas y físicas.

Hoy afirma que las víctimas merecen respeto y que les pidan “un perdón (…) estamos dispuestos a perdonar porque también queremos la paz”.

El general Ayala Amaya se comprometió en ayudar a la construcción de la verdad.

“Hoy tenemos que privilegiar a militares que han sufrido el uso de minas y artefactos explosivos, secuestro, tortura, violencia sexual”, afirmó el oficial y añadió que han tenido la oportunidad de contar su relato y “dejar huella del dolor y sacrificio que vivieron en su momento”.

Manifestó también que han entregado al Centro de Memoria informes completos sobre el conflicto y la violación de derechos humanos que ejerció en su momento la guerrilla de las Farc, el ELN y la AUC.

“Continuamos cumpliendo la misión constitucional. No significa que en este momento no hay amenaza”, concluyó.